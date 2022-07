Egyre impozánsabban fest az újjáépülő Diósgyőri vár

A Modern Városok Program támogatásával Miskolcon megvalósuló projektben nemcsak Magyarország, hanem a visegrádi négyek és a közép-európai térség egyik legjelentősebb látványosságát fogják átadni – írja a magyarepitok.hu, ami havi rendszerességgel számol be, fotókkal gazdagon illusztrálva Északkelet-Magyarország egyik legérdekesebb és legjelentősebb építkezéséről.

A projekt alapvetően két részre osztható: a belső és külső várra. Az elmúlt időszak munkálatai közül az Épkar mérnökei most utóbbi területen zajló feladatokról adtak bővebb tájékoztatást a portálnak.

Mint olvasható, a külső vár déli bástyájában a kivitelezők elkészítették a lépcsőszerkezetet, ami felvisz a földszintre. Emellett befejezték a munkát az északi és a keleti oldalon az épületek belső részein a szinteket tartó csillagboltozatok kőbordáin is, így elkezdődhettek a kőműves falazási feladatok is. A kazamataszinten immár

nemcsak a nyugati és déli oldalon dolgoznak, hanem a keleti oldalon is elkezdték felállítani a látványos oszlopsorokat.

A külső konyhaépületben pedig miután a kéményt kiépítették, a tető acélszerkezetét is felszerelték.

Csehes Réka munkahelyi mérnök tájékoztatása szerint a jól ismert Ernye Bán torony födémje elkészült, itt már ismét a falazási munkálatokat végzik a kivitelezők. A hatszögletű lépcsőházi toronyban pedig nemcsak a kőfalakat építik most, hanem a kő ajtókeretek is a helyükre kerül. Végül hozzátette: a külső teraszokon a lejtbetonozás elkészült, így ezek területek most a vízszigetelésre várnak.

Mindeközben a belső várban a kápolna és az étterem szerkezetépítése van fókuszban.

