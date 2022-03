Két titkos alagútra bukkantak a Corvin Áruház alatt

Az egyik ilyen elfalazott járat az egykori húspult mögül indult kelet felé, végig a Somogyi Béla utca alatt, amelynek a vége az egykori Sajtóház alagsorába torkollott. Feltehetően ezt a járatot 1951-ben alakították ki a Lapkiadó és Hírlapkiadó Vállalat megbízása alapján, Lux László tervei szerint – írja az Index hozzátéve: a járat funkciója az lehetett, hogy az ekkor még csak a Népszabadságnak és a Szabad Nép szerkesztőségének helyet adó épület alagsorában működő Szikra nyomdába minden gond és feltűnés nélkül átszállíthassák az áruház alatti raktárból a több száz kilós papírtekercseket, amelyeket síneken közlekedő targoncákkal mozgattak meg. Az alagút ma már csonka, zsákutcaszerű. A Sajtóház 2005-ös bontása során az új tulajdonos, az ABLON lefalaztatta a rájuk eső rész kijáratát, hogy az épület helyére felépített Europeum üzletközpont nyugati alapfalát ennek a helyén zsaluzhassák ki.

A másik betemetett járatot az áruház délnyugati sarkában találták meg. Ez az egykor rámpaszerűen süllyedő alagút a Stáhly utca szélességében futott dél felé, a vége a 15-ös számú bérház pincéjében végződött. Balogh Olivér, a Corvin Áruház homlokzatfelújítását végző cég vezetője szerint ez a járat a Corvin építésekor készülhetett, célja az volt, hogy a vidékről verbuvált építőipari munkások a munkaterületet kikerülve minden gond nélkül bejuthassanak az építkezésre. Az ingatlanfejlesztő úgy látja, hogy a Jelinek Ferenc építette, 1904-ben átadott bérház ekkoriban munkásszállásként működhetett, bár ennek ellentmond, hogy Fodor Gyula építész a ház összes lakásához fürdő- és cselédszobákat is kialakíttatott, amelynek a használatát egy kubikos nehezen gazdálkodhatta volna ki. A pontos válasz még várat magára, a betemetett alagút meglétének ténye azonban biztos – teszik hozzá.

A lap sok más mellett végül arra is kitér, hogy az egykori Corvin Áruház irodaházként folytatja majd „pályafutását”. A műemlék belső látványáról azonban nem kell lemondaniuk a budapestieknek. Kisebb alapterületen ugyan, de ismételten megnyitja majd kapuit a földszinten a Spar, a földszinten pedig ismételten kávéházak, kereskedelmi egységek és egy fitneszterem költözik majd be. Magasabb szolgáltatási minőségben újra látogatható lesz az emeleti terasz is, ahová egy skybar-jellegű bisztrót kívánnak kialakítani. Az ingatlanfejlesztő cég azt is tervezi, hogy valamilyen formában megjelenítteti az egykori Apolló mozi és Michael Curtiz filmrendező szellemi és tárgyi örökségét is. A Corvin 2023 tavaszán nyit ki.

