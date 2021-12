Horrorisztikus kikiáltási árról indul egy Csontváry-kép licitje

Egy Csontváry-kép minden magyar műgyűjtő álma, az életmű ugyanis hallatlanul kicsi, alig száz képből áll, nagy része pedig közgyűjteményben található, múzeumban, mintegy húsz olyan kép van, amely magánkézben van.

"A rendszerváltás óta eltelt időszakban ez a hetedik kép, amely aukcióra kerül" – mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze; ez az az intézmény, amelynek árverésén kalapács alá kerül december közepén egy tétel a Csontváry-életműből. Az árverés a szakértő ígérete szerint igazi ünnepi esemény, szenzáció lesz.

"A Titokzatos sziget című festményét 1903-ban festette. Csontváry maga is az egyik legtitokzatosabb alakja a magyar festészetnek,

ez a kép pedig még az ő életművén belül is rendkívül talányos, rejtélyes, mitikus.

Tudjuk, hogy korábban volt Csontvárynak traumatikus élménye a tengeren, Málta mellett utazott, amikor viharba került, illetve ezt megelőzően 1879-ben a szegedi árvíznél, ahol ő maga is önkéntesként segített a munkában, szintén sokkolták az események. Amint ezen a festményen láthatjuk a háborgó tengert, feltehetően a személyes élményei is szerepet játszottak" – ecsetelte a művészettörténész.

Ez eddigi árverési rekordokat jellemzően Csontváry-képek tartották, a kép kikiáltási ára ennek megfelelő.

"240 millió forint jelenleg az Aranykor, 230 millióval a második helyen szintén Csontváry-kép áll. A Titokzatos sziget kikiáltási ára 160 millió forint, a becsértéke pedig 300-450 millió forint" – árulta el Kelen Anna.

A laikus közönség azt gondolná, milyen jó lenne, ha a kép hosszabb távon hozzáférhető, megtekinthető lenne, az aukció előtti kiállításon a galériában látható is, de hogy intézmények is beszállhatnak-e a licitálásba – a Szépművészeti Múzeum is szerzett be korábban nagy értékű képeket –, arról a következőket mondta: "Ezt nem tudjuk előre, de természetesen a lehetőség az intézmények előtt is adott. Kíváncsian várjuk mindig, mi lesz a képek sorsa, de bízunk benne, hogy nagyon jó helyre kerülnek."

Az aukció december 19-én lesz, előző napig bárki megtekintheti a képet a Virág Judit Galériában. Két bujkáló kép még Az árverésen szerepel még két, külföldről hazatért alkotás: Rippl Rónai József egy hosszabb ideje lappangó festménye Angliából tér haza. Festőművész barátja, Kunffy Lajos feleségét örökítette meg a képen az úgynevezett "kukoricás" korszakában. A másik festmény Schönberger Armand műve, Szlovákiából került haza több mint 90 év rejtőzködés után.

