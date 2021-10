Vadászati kiállítás számokban: 616 ezren a Hungexpón

A központi helyszínen, a Hungexpon 616 ezren látták az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás tárlatát, ezzel együtt másfél millió fölött van a programsorozat összlátogatottsága - mondta Kovács Zoltán, a világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos a keddi sajtóbeszélgetésen Budapesten.

Kovács Zoltán kiemelte: a világkiállítással kapcsolatos számok összesítése folyamatosan zajlik, hiszen a vidéki rendezvények év végéig tartanak. December 29. és 31. között a még májusról elhalasztott nemzetközi kutyashow-val zárul a vadászati világkiállítás programsorozata.

A Hungexpón a tárlatot 60 ezer diák látta - tette hozzá a kormánybiztos.

Mint mondta, a vidéki rendezvények rendkívül népszerűek voltak, Vásárosnaményben például napi 5-6 ezer érdeklődőt vonzott a rendezvény. Ez mind azt mutatja, hogy a vadászattal kapcsolatos témákra, főként abban a kontextusban, ahogyan azt a világkiállítás programsorozatában megfogalmazták, meg lehet szólítani az embereket, túlmutatva az elsődleges szakmai célcsoportokon.

Kovács Zoltán elmondta:

20 nap alatt soha nem látott számú embert sikerült elhozni a Hungexpóra, a rendszerváltoztatás óta ilyen méretű és komplexitású eseménysorozatot még nem rendeztek.

A legújabb turisztikai számok is arról tanúskodnak, hogy az ilyenkor szokásosnak körülbelül a háromszorosa volt a vendégéjszakák száma Budapesten - fűzte hozzá.

Október 1. és 16. között 1,3 millió vendégéjszaka realizálódott a hazai szálláshelyeken, 27 százalék a fővárosban. Tavaly 5 ezer körül realizálódott a napi szállásfoglalás ebben az időszakban, idén napi 17 ezer. A szobakapacitás kihasználtsága tavaly 10 százalék, idén 50 százalék volt szeptember végén, október elején - ismertette az adatokat, hozzátéve: a fővárosi vendégforgalom 74 százaléka külföldi volt, főleg a közép-európai desztinációból érkeztek sokan a kiállításra.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy 1500 rendezvényt tartottak az országban, számos építészeti projektet létrehoztak, közte Frigyes főherceg fa pavilonját Gemencen, vagy a bodajki kastélyt.

Mint mondta, a Hungexpo a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készült el, hiszen ez volt az első ott tartott nemzetközi rendezvény és csak a második a vadászati kiállítás, ettől kezdve pedig

évente mintegy 200 nagy rendezvényt tartanak majd ott.

Kitért arra is, hogy korábbi tervek szerint a fővárosi állatkert biodómja is helyszínként szerepelt volna. A járványhelyzet miatt több afrikai ország és Oroszország sem tudott eljönni a vadászati világkiállításra, de így is mintegy 50 országnak volt saját tárlata, a 10 konferencián - ebből 6 nemzetközin - hivatalosan több mint 100 ország képviseltette magát - hangsúlyozta, hozzátéve: a turizmus tekintetében három nagy eseményre építették az őszi időszakot, augusztus 20., az eucharisztikus kongresszus és a vadászati kiállítás, s ezekben az időszakokban a turizmus ugrásszerűen megnőtt. A tematikus kiállítást a fenntarthatóság jegyében rendezték, így minden eleme fenn fog maradni, például a Totem című alkotás a keszthelyi Vadászati Múzeum elé kerül - mondta Semjén Zsolt, hozzátéve: emellett könyvek, többek között a Nimród-sorozat, több mint 30 szakmai film, közte Kittenberger Kálmánról és Fekete Istvánról készült alkotás, valamint további rendezvények viszik tovább a kiállítás üzenetét.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt