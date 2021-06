Snétberger Ferenc átvette a Német Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét

A Német Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét Dr. Torsten Wöhlert kultúráért felelős államtitkár adta át - közölte a Snétberger Alapítvány.

Snétberger Ferenc Liszt- és Kossuth-díjas művész, akit a kortárs gitár egyik félreismerhetetlen hangjaként tartják számon világszerte. A műfaji határokat túllépő zenéjét szülőföldje és a hozzá kapcsolódó roma hagyomány, a flamenco gitár technikák, szamba ritmusok, valamint a klasszikus gitár és a jazz alakítja. Számos albumot adott ki és a világ több pontján adott már koncertet. Forrás: Snétberger Alapítvány

1995-ben, a holokauszt 50. évfordulójára komponálta „In Memory of My People” (Népem emlékére) című, gitárra és nagyzenekarra írt művét. A darab 2007-ben a Holokauszt Emléknapon a New York-i ENSZ-központban is elhangzott, majd 2011-ben a Bundestagban.

Dr. Torsten Wöhlert kultúráért felelős államtitkár méltatta Snétberger Ferencet.: „Berlin már közel 30 éve az otthona. Innen érdemelt ki magának kimagasló művészi karriert és nemzetközi ismertséget, amellyel figyelmet vívott ki kulturális és zenei gyökereinek, egyúttal pedig a következő generációk zenei képzését és fejlődését támogatja.”

Snétberger Ferenc zenei tevékenysége mellett társadalmi elkötelezettségében is kimagasló munkát végez. A kilencvenes évek elején létrehozott egy gitáriskolát Berlinben tehetséges, ámde nehéz helyzetben élő roma gyerekeknek. A modell Magyarországon teljesedett ki. 2011-ben partnereivel megalapította a Norvég Alap és a Magyar Állam pályázati támogatásával a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központot, hátrányos helyzetű gyermekek számára.

Nyitókép: Facebook/Ferenc Snétberger