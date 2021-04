A járvány után sem intenének örök búcsút az online jelenlétnek a múzeumok

Ahogyan a könyv sem igazán könyv olvasó nélkül, úgy a múzeum sem az látogatók nélkül, ezért az érintettek meglehetősen izgatott állapotban várják a megnyitás lehetőségét – fogalmazott az InfoRádióban Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki minderre június elején–közepén számít, bár vélhetően akkor még csak korlátozott látogatószámmal, ahogyan arra múlt év nyarán is sor került.

A Nemzeti Múzeum igen gazdag programmal készül a nyári–őszi időszakra, köztük két új időszaki kiállítással, amelyek a pálos és a premontrei rendeknek a történetét mutatják be, szép installációkat és izgalmas tárgyakat felvonultatva. A tárlatokat fölkereső látogatók nagyon közvetlen és nagyon világos elbeszélésre számíthatnak – tette hozzá a főigazgató.

A szakember további „extraként” említette a nagyharsányi mozaiknak készülő interaktív, digitális bemutatását, amely a múzeumba belépve, a pénztárak mögötti „rotundában” kap helyet. Ennek keretében a padlóra vetítik projektorok segítségével az említett mozaik meglévő darabjait, valamint a rekonstrukciós képét, ahogyan ma a tudósok elképzelik.

Varga Benedek arra is kitért: a Magyar Nemzeti Múzeumnak föltett szándéka, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozókat valamiképp megajándékozzák azért a helytállásáért, amit az egész nemzetért mutattak és tettek. Ezért számukra lehetővé kívánják tenni, hogy ingyenesen kereshessék föl az intézmény kiállításait, amit alapvető gesztusnak nevezett a főigazgató.

A szakember – az InfoRádió érdeklődésére válaszolva – a Nemzeti Múzeum pandémia miatti anyagi veszteségeit nem kívánta részletezni, miután az intézmény gazdálkodása, közvetlen működési bevételének kérdése részben üzleti titok. Ugyanakkor a kényszerű bezárások mind a tavalyi, mind az idei évben komoly hiányt jelenteken. Az online térben megjelenő igen gazdag programot pedig részint kormányzati támogatás teszi lehetővé – tette hozzá a főigazgató. Az oktatási, közművelődési, illetve tudományos írások, filmek és egyéb tartalmak viszont népszerűek, olyannyira, hogy van olyan program, amelyre ezer gyermek jelentkezett egy nap alatt. Vagyis a múzeum összességében stabil lábakon áll.

A digitális térbe költözés tehát egyfajta különlegességet is hordoz magában: hiszen ezáltal a múzeum a közönség egy egészen más szegmensét is meg tudja szólítani, ezért az online jelentétet a jövőben is meg kívánják tartani – jelentette ki Varga Benedek, aki arra számít, hogy az év második felében az intézmény pótolni fogja tudni a kiesett bevételeit.

Az egyik legnépszerűbb időszak esik ki

Jakusch Gabriella, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese abban bízik, hogy a Múzeumok Éjszakája alatt már legalább szabadtéri programokkal várhatják az érdeklődőket, azért az Emmi irányelveit alapul véve már megkezdték a nyitás szervezését a közönség felé.

Az intézmény viszont az elmúlt időszakban sem tétlenkedett, hiszen a „Piavétól a Donig – a Dontól a Dunáig” című állandó kiállítás első részét megújította, amit a nagyközönség számára még volt nem láthatott. Ugyanakkor a múzeumhoz ellátogatókat – a Tóth Árpád sétányon sétálókat – egy szabadtéri kiállítás fogadja a mostani időszakban is, amely az „Objektív” szemmel – Válogatás a haditudósító század felvételeiből (1941–1944) címet viseli.

A Hadtörténeti igazgatóhelyettese a több millió forintos anyagi kár mellett az értékveszteségre is hívta föl a figyelmet, amit a múzeumnak a november óta tartó zárva tartás miatt kellett elszenvednie. Jakusch Gabriella emlékeztetett: az egyik legnépszerűbb időszaknak a március–április és a május–június tekinthető, hiszen ekkora esik például a március 15-i megemlékezés, valamint az osztálykirándulások periódusa is. Azonban a jól felépített múzeumpedagógiai módszereik erre az időre most megszakadtak.

A múzeumok pándiné alatt nagyon sokat fejlődtek a digitális területeken, és biztosan profitálnak majd ebből az újranyitást követően – értett egyet Jakusch Gabriella.

