Lakatos Mónika Womex-életműdíjas: "minden generáció másként közvetíti a dalokat"

Összetett okok miatt érez örömöt a Womex életműdíj elnyerése után Lakatos Mónika énekesnő.

"Szakmai szempontból nagyon hálás vagyok, örülök, hogy úgy ítélték meg hozzáértő emberek, hogy mi erre a díjra érdemesek lehetünk. Azért mondom, hogy mi együtt, mert sok ember segítette elő, hogy ezt a díjat megkaphassuk; a cigányságom, egyúttal a magyarságom miatt is örülök neki, büszke vagyok rá" – fogalmazott az InfoRádióban a kitüntetett művész.

Reméli, hogy a későbbi generációk is fel fogják tudni mérni, értékelni, hogy az ember saját kultúrája mennyire értékes, és hogy fontos továbbadni, ápolni, és érdemes kitartónak is lenni.

Hogy mennyire jól reprezentált a roma zenei kultúra, arról azt mondta, nehéz kérdés, mert ez egy élő kultúra.

"Az én generációmnak még volt szerencséje abban a világban felnőni, ahol kultúra és hagyomány volt, például még láthattunk lóvásárokat, cigányok és nem cigányok üzletelését. Egy új generáció már lehet, hogy másként fogja közvetíteni a dalokat, mert új dolgokat él meg, és mivel élő kultúráról beszélünk, nem az iskolában tanuljuk meg ezt a fajta zenei kultúrát, otthonról hozzuk, autodidakta módon tanuljuk és adjuk tovább, ezért változhat. Az új generáció pedig beleteszi magát" – vázolta a művész.

Szerinte az oláh cigány zenei világ eléggé nyitott és befogadó, ezért is sorolható a világzenei kategóriába, de összefér a dzsessz műfajával is, ezért muzsikált együtt Dresch Mihállyal vagy Lukács Miklóssal is, de az általa képviselt zenei kultúra például a flamencóval is összefér. Az pedig már a zenekaroktól függ, hogy mit is szeretnének közvetíteni a közönségnek, de szerinte az semmiképp sem mondható, hogy a roma zenei piac túltelített lenne.

Lakatos Mónika a budapesti világzenei expón október 24-én veszi át a díjat. A második magyar díjazott a Womex történetében.

Nyitókép: womex.com/Farkas András