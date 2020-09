Nagy dobásra készül Elton John

"Hatalmas élvezet volt ilyen részletességgel beleásni magam karrierem valamennyi korszakába. Ma már alig tudom felfogni, milyen termékenyek is voltunk Bernie-vel (Bernie Taupin szövegíróval - a szerk.) korai éveinkben: szinte öntöttük magunkból a dalokat, és a zenekar hihetetlen volt a stúdióban" - fogalmazott közleményében az énekes. Mint hozzátette, mindig is előre tekintett, de

a karantén alatt bőségesen volt ideje és örömmel idézte vissza különböző korszakaiból ezeket a pillanatokat.

"Magam is lemezgyűjtő vagyok, és ez a projekt nagyon izgalmas volt számomra. Külön boldogsággal tölt el az az alaposság, szakértelem és szeretet, amely a kiadvány összeállítóit vezette".

Az Elton: Jewel Box című kiadványon, amely november 13-án jelenik meg az UMC/EMI gondozásában, 148 dal található az 1965 és 2019 közötti időszakból, közülük hatvan eddig kiadatlan volt. Az első két CD címe Deep Cuts, ezen az előadó személyes kedvencei szerepelnek. A ritkaságokat (Rarities) három CD-re gyűjtötték össze, köztük lesz számos zongorával és zenekarral rögzített demó, többségük még Elton John 1969-es első lemeze, az Empty Sky előtti időkből.

A hatvanöt ritkaság között szerepel legelső saját dala, amely elsőként jelent meg lemezen (a Come Back Baby 1965-ből), Elton és Bernie Taupin szövegíró első közös szerzeménye, a Scaresrow (1967), vagy korai albumaira került dalok zongora-ének demóverziói.

A hatos és a hetes korongra kislemezeinek B-oldalas felvételei kerültek 1976-tól kezdve, most először összegyűjtve.

Több közülük eddig nem volt elérhető CD-n.

A kiadvány utolsó darabja, az And This Is Me annyiból kilóg a többi közül, hogy erre néhány igazi sláger került, igazodva Elton John hamarosan megjelenő önéletrajzi kötetéhez, a Me-hez. A 8-as CD utolsó száma egy duett Taron Egertonnal, az (I'm Gonna) Love Me Again. A dobozban lesz még egy keménykötésű könyv is különféle szövegekkel és fotókkal - például Elton John számról-számra kommentálja a Deep Cuts felvételeit. Az Elton: Jewel Box vinyl formátumban is elérhető lesz. Az újramaszterelést Sean Magee készítette a legendás londoni Abbey Road stúdióban.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent