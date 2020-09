Semmittevési ösztöndíjat ajánlott fel egy német egyetem

A világ minden részéből érkeztek jelentkezők - mondta el Friedrich von Borries, a projekt kezdeményezője a jelentkezési határidő keddi leteltét követően.

A szokatlan felhívásra mintegy 1700-an jelentkeztek, a beadványok között több volt a komoly, mint a tréfás írás - fejtette ki az építész és dizájnelméleti professzor.

Borries hangsúlyozta: az ösztöndíj nem egyfajta karriertámogatás, hanem inkább ösztönzés, az emberek más irányokba történő gondolkodásának támogatása.

A jelentkezők tömegéből a zsűri három nyertest fog kiválasztani november elejéig, mindegyikük 1600 eurót kap. A kifizetés feltétele, hogy a tétlenségi idő végén beszámolót kell írniuk a nyerteseknek.

A projekt a "Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben" (A követkemények nélküliség iskolája. Gyakorlatok egy másfajta életért) című kiállítás része, melyet novemberben mutatnak be a hamburgi Iparművészeti Múzeumban. A felhívást világszerte nagy médiaérdeklődés kísérte, írt róla a The Guardian brit napilap, a BBC és a Fox News is. Borries elmondta, a projektről adott interjút indiai, kínai, orosz, bolgár és afrikai hírcsatornáknak is.

