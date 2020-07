A Vakációzzunk a múzeumokkal! című virtuális múzeumpedagógiai roadshow ezúttal a belföldi nagy tavaink mentén kalauzolja el a gyerekeket. Játékos feladatokon, érdekes ismeretterjesztő kisfilmeken, virtuális sétákon keresztül mutatja be a Fertő tó, a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó környékén található múzeumokat, kiállítóhelyeket, nemzeti parkokat. A virtuális roadshow keretében a játékosok megismerhetik a négy tó történelmét, élővilágát, valamint a készítők a Magyarországon nyaralóknak is programlehetőségeket kívánnak nyújtani.

A virtuális roadshow ingyenes, családok, iskolás csoportok, sőt osztályok is használhatják; elsősorban az általános iskolás gyerekek és családjaik számára készült.

Lehetőség van arra, hogy csak 1-1 tóval, annak múzeumi játékaival ismerkedjenek meg a gyerekek, de akár mind a négy tavat is "körbejárhatják" a virtuális feladatok, kisfilmek segítségével.

Közel 40 múzeum, létesítmény és program szerepel a kínálatban, a kápolnásnyéki Halász-kastélytól a Pákozd-sukorói vadasparkon át a soproni Macskakő Gyermekmúzeumig és a Tűztoronyig. A virtuális látnivalók és a kapcsolódó feladatok sokfélék, igazodva a gyerekek érdeklődési köreihez – mondta az InfoRádióban Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója, a Mozaik Múzeumtúra iskolai programjának vezetője.

Az egyes helyszínek, régiók között "átjárhatóság" is van, ugyanis például a program házigazdája, a történelem tanár Balatoni József - alias Jocó bácsi - egy olyan kvízt állított össze, amely a négy tó érdekességeit és különbözőségeit mutatja be.

"Izgalmas videók, online tudáspróbák, beugratós kérdések, ami az egész család számára érdekes és izgalmas időtöltés lehet. A célunk a játékos tanulás. Szeretnénk, hogyha minél többen szeretnének múzeumba járni. Természetesen arra is számítunk, hogy a tanárok is bekapcsolódnak majd - ahogy eddig is -, akár a tanév indításakor lehet egy jó opció a feladatsor kitöltése" - mondta a programvezető.

A játékos feladatok 2020. július 28-tól érhetőek el többek között a www.mozaikmuzeumtura.hu oldalon.

Nyitókép: Felelős Szülők Iskolája/Komives Andras