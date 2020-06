Az állam megvásárolja André Kertész fotógyűjteményét

A Magyar Közlönyben jelent meg határozat arról, hogy milyen intézkedésekre van szükség André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez.

A kormány André Kertész munkásságát a magyar kulturális örökség kiemelt elemének tekinti, ezért egyetért a New York-i André Kertész Inc. szervezet alá tartozó André and Elizabeth Kertész Foundation és Trust szervezetek tulajdonában álló, André Kertész meghatározott fotóit tartalmazó fotógyűjteménynek a megvásárlásával. Ez az értékbecslésben meghatározott összegért, de legfeljebb 6,1 millió amerikai dollárért történhet meg.

Az értékbecslés október 31-ig, a Magyar Nemzeti Múzeum révén történhet meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Radek Pietruszka