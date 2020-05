Megszólalt a kritikák után az Artisjus

Miután több kritika is érte az Artisjus és az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) előadóművészeknek adott szociális támogatásának elosztását, és voltak, akik ennek hatására át is utalták a megítélt összeget jótékony célra, az Artisjus elnöke nyilatkozatban fejtette ki, milyen szempontok alapján ítélték oda a támogatást, amelyből sztárok is kértek és kaptak.

Madarász Iván azt írta, hogy "a pályázatok elbírálásában a legfőbb szempont, hogy olyanok részesüljenek támogatásban, akik korábbi sikereik révén maguk is gyarapították az Alapítvány kasszáját, aktív szerzők, számos bejelentett és »közszájon-közkézen« forgó dal fűződik a nevükhöz. Az Artisjus Zenei Alapítvány neves előadóművészekből összetevődő kuratóriuma és a választott testületek által delegált 14 főnyi szerzői tanácsadó testület arra figyelt, hogy a szerzői munkásságon túl azok részesüljenek ebben a támogatásban, akiknél igazolt, hogy koncertjeik meghiúsulása miatt maradtak jövedelem nélkül.

A döntéshozók tehát a hirtelen bekövetkezett, drasztikus bevételkiesést vizsgálták, nem azt, hogy kinél pontosan milyen mértékű megélhetési válság alakult ki."

Az Artisjus elnöke szerint a publikum gyakran hitetlenkedve veszi tudomásul, hogy neves muzsikus, alkotó is sokszor szűkös anyagi körülmények között él. "Most, a járvány kapcsán nagyon sok szerző került kilátástalan helyzetbe. Az Alapítvány ezzel a pályázattal akart legalább enyhíteni a gondokon, az elbírálás a legátláthatóbban, minden demokratikus szabálynak megfelelően, és főként azzal a jó szándékkal történt, amire – a zenetörténet tanúsága szerint – zeneszerző elődeink példája is sarkall".

Időközben újabb sztárok szólaltak meg az ügyben. Az Index gyűjtése szerint Geszti Péter úgy vélte, a dologban a jó szándék volt a lényeg. Kállay-Saunders András szerint nem szabad mindenkit egy kalap alá venni, neki például három hónapja semmilyen bevétele nem volt, Heincz Gábor Biga szerint pedig „egyfajta feketelistává” alakult a támogatottak névsora.

