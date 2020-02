A 2014-ben indult, kétévente megrendezett szakkiállítás idén már negyedik alkalommal várja az érdeklődőket. A Sirha Budapest 2020-as rendezvényre Olaszországból, Németországból, Belgiumból, Romániából, Szlovákiából, Csehországból, Franciaországból, valamint Indiából is érkeznek kiállítók.

Az idén is a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban lesz a Bocuse d'Or magyar döntője, a közétkeztetési szakácsverseny, valamint a Jeunes Chefs Rotisseurs fiatal szakácsok versenyének magyarországi döntője. Utóbbi érdekessége, hogy ez most először lesz majd a februári szakkiállításon. A szakkiállítás lehetőséget ad az élelmiszeripar, pék- és cukrászipar, szálloda- és vendéglátóipar, csomagolóipar és gasztronómia területén a legfrissebb iparági trendek megismerésére.

A Magyar Bocuse d'Or Akadémia és a Sirha Budapest elnöke elmondta, a Bocuse d'Or magyarországi döntőjét a szakkiállítás második napján rendezik. Hamvas Zoltán az InfoRádióban jelezte, a Bocuse d`Or vereny tavaly májusban pályázhattak a magyar szakácsok. Az ősz folyamán volt egy selejtező, ahol már főzniük is kellett az indulóknak, közülük került ki a hat finalista, aki február 5-én méri össze a tudását. A győztes képviseli majd Magyarországot a világ legjelentősebb szakács versenyének májusi európai döntőjében Tallinnban.

A Bocuse d'Or versenyek két témája közül a hús idén a fürj – amit vörösborral kell kombinálnia a séfeknek – és a kacsamáj lesz, a másik téma a hal, amely a budapesti versenyen a pisztráng lesz – ezt pedig pezsgővel kell felhasználni. Az egyes témákhoz választott élelmiszerek Tallinnban még változhatnak – tette hozzá Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. A magyar döntőben a hat versenyző és segítője 14-14 adag ételt készít majd el – mind a fürjből, mind pedig a pisztrángból.

A közétkeztetési szakácsversenyen a nyári ételekre fókuszáltak, így előtérbe kerül például a lecsó és a méz is.A közétkeztetés ma Magyarországon 1,5-2 millió embert érint, és durván 3500 helyszínt jelent, mindezek miatt a közétkeztetési szakácsversenyben azt is be akarják mutatni, hogy ezen a területen is vannak nagyon magasan képzett szakácsok és szakemberek.

A Jeunes Chefs Rotisseurs versenyben a fiatal séfek kapnak lehetőséget, 27 éves kor a részvételi korhatár. A résztvevőknek 3 óra alatt egy meglepetéskosárból kell egy háromfogásos ételsort – előétel, főétel, desszert – készíteniük. A Sirha Budapesten rendezett versenyen hat döntős méri össze tudását, a győztes pedig képviselheti Magyarországot a nemzetközi döntőn Párizsban.

