Erdő Péter: virágvasárnap drámája, hogy a közhangulat utána megváltozik

Virágvasárnap Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Azért virágvasárnap, mert az Újszövetség elbeszélése szerint a Jeruzsálemhez közeledő Jézus elé pálmaágakat terített a nép, így ünnepelték őt messiásnak, azt kiáltották, ő Dávid fia - mondta az InfoRádióban Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

"Ráadásul

aki harci lovakkal közeledne. Tehát Jézusban a közeledő messiást ünnepli a jeruzsálemi nép, szenvedése előtt néhány nappal. Ennek a drámája éppen az, hogy a közhangulat utána hamar megváltozik" - fogalmazott a Magyar Katolikus Egyház feje.

A virágvasárnapi szertartás különlegességeiről szólva elmondta: mindenekelőtt van barkaszentelés, mediterrán országokban pálmaágakkal végzik ugyanezt, azokkal vonulnak föl egészen az oltárig, nálunk szentelt barkával.

"Közben énekel a kórus, általában a bevonulással kapcsolatos énekek hangoznak el. Ezt a barkaszentelési és körmenettel összekötött bevonulást aztán, mindjárt az evangéliumban a szenvedéstörténet követ templomainkban. Elővételezzünk a szent három nap drámáját ilyenkor. Ebben az évben a Lukács passiót éneklik a legtöbb helyen, több szereplőre felosztva" - részletezte Erdő Péter.

A nagyhét kezdetén

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap délelőtt az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét. A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A virágvasárnapi liturgia része a hívek által hozott barkák megáldása. A pap ilyenkor ezt mondja: "Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk." Ez a vasárnap "az Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, a szertartás során elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, "elhozva ezzel a megváltást, amely az örök élet reményét táplálja minden hívőben". (MTI)