Fontos döntés született a Volt Fesztivál helyszínéről

A kormány csaknem egymilliárd forintot biztosít Sopron városának, hogy a helyiek által Harkai platóként ismert területen kiépítse a rendezvényekhez szükséges infrastrukturális feltételeket. A fejlesztés kizárólag az áram, víz- és szennyvízrendszer föld alatti kiépítését jelenti, épületek nem létesülnek, a természeti értékekben gazdag terület ma is látható formája nem változik meg, eredetében változatlan marad.

„A kormány mostani döntése nemcsak azt garantálja, hogy tervezhetően a jövőben is Sopron lesz a Volt Fesztivál otthona, hanem a soproniak és a fesztiválra érkező turisták egy a korábbinál sokkal modernebb, komfortosabb, igazán egyedülálló fesztiválközponttal is gazdagodnak" - mondta az InfoRádióban Lobenwein Norbert, a Volt alapító-főszervezője, és hozzátette, már szándéknyilatkozatot írtak alá Fodor Tamás polgármesterrel arról, hogy a következő 10 évben Sopron ad otthont a fesztiválnak.

A kiépülő infrastruktúra nemcsak a Volt Fesztiválnak nyújt biztos hátteret, hanem egyéb, városi eseményeknek is, ez lehet Sopron szabadtéri rendezvényterülete. Ráadásul a kiépülő vízhálózat kiszolgálja majd a közelben lévő új lakóparkokat is.

"Ezzel a beruházással a terület alkalmas lesz arra, hogy a napi 30-40 ezer fesztiválvendég kulturáltan érezhesse jól magát" - mondta Lobenwein Norbert. A főszervező elmondta, hogy a tervezés már évek óta zajlik, de most az új helyszín kialakítása rengeteg új feladatot is jelent. A vendégek persze nem elsősorban a jobb kiszolgálás miatt választják a soproni fesztivált, hanem a fellépőket nézik, és Lobenwein Norbert szerint egyelőre ebben is nagyon jól állnak.

"26 éve indultunk egy ezer fő alatti fesztiválként, aztán évről évre nőttünk, tavaly már több mint 150 ezer néző volt az öt nap alatt, és az idén is hasonló érdeklődésre számítunk" - mondta az alapító.

Nyitókép: Mohai Balázs