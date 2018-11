Kulka János legendás darabban vállalt szerepet

Az Újszegedi Szabadtéri Színpad Molière-komédiájában, a Don Juanban szerepel majd Kulka János. A megújult játszóhely első produkcióját 2019 júliusában mutatják be - közölte a portál.

Néhány hete írtuk meg, hogy több mint két és fél év kihagyás után a színész a Dollár Papa Gyermekei nevű független alkotói csoport január végi bemutatójában tér vissza a Trafóban, ahol Móricz Zsigmond Árvácska című regényének Ördög Tamás által rendezett adaptációjában szerepel.

A szegedi darabban Jakab Tamás, Csákányi Eszter és Bodrogi Gyula is játszik majd. Kulka János a meggyilkolt Kormányzót és kőszobrát alakítja majd.

Kulka János két és fél éve kapott agyvérzést, amelyet hosszas rehabilitációs kezelés követett. 2016 tavasza óta nem is lépett színpadra, idén tavasszal a Katona József Színház társulati tagságát is felmondta, s úgy tűnt: többet nem játszik színházban. Időközben egy filmes feladatot elvállalt: néhány hete mutatták be a magyar mozik Ujj Mészáros Károly, X: A rendszerből törölve című thrillerét, ebben játszott egy néhány szavas szerepet.

