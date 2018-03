Ezen a hétvégén bárki bekerülhet a Parlamentbe

Március 15-én számos múzeum várja az érdeklődőket, például huszáros programokkal, akadnak szabadtéri rendezvények is. Nyitóhétvégét tart a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és lesz éjszakai túra is.

A Budapesti Történeti Múzeum a várban huszárcsákó és honvédzászló-készítéssel, történelmi rejtélyekkel és interaktív tárlatvezetéssel készül.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban bárki kipróbálhatja Landerer és Heckenast nyomdagépét, készíthet ünnepi hajfonatot és megnézheti a most nyíló Ország(h), város, híres ember. Arany János és a fényképezés című kiállítást is, amelyről a kurátor, E. Csorba Csilla azt mondta: az érdeklődőknek az intézmény berendezett egy korabeli műtermet és egy fogadószobát is.

A fővárosi nyomdászat 19-20. századi történetét bemutató állandó kiállítás nyílt a héten a Kiscelli Múzeumban. A több mint félszáz műtárgyat felvonultató anyagban a nyomtatás különböző típusait bemutatva szerepel síknyomó gép, litográf nyomdagép, betűszedőgépek és egy stencilgép is látható.

A kiállítás fődarabja azon gépek egyike, amelyen 1848-ban nyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot

- mondta Bella Lóránd kurátor. Március 15-én az érdeklődők is kinyomtathatják a '48-as dokumentumokat.

A Skanzenben huszáros hétvégével ünnepelnek, amely egyben a szentendrei múzeum évadnyitója is. Németh Szandra muzeológus az InfoRádió kérdésére elmondta: a reformkor zenéjét, táncait, viseletét és gasztronómiáját megidéző programokkal várják az érdeklődőket mind a négy napon.

Forradalmi forgatag címmel rendez családi napot március 15-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

A tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások mellett szablyavívó-, fegyver- és csatabemutatóval várják a látogatókat – összegezte Jakusch Gabriella igazgatóhelyettes. Hozzátette: több hagyományőrzéssel kapcsolatos, kézműves programmal készülnek, de lesz zene és táncház is.

Március 15-én az Országház-látogatás szünetel, a látogatóközpont zárva tart, de

március 16-án nyílt nap lesz a Parlamentben.

Az érdeklődők 10 és 17 óra között ingyen nézhetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát az Alkotmány utca felőli bejáraton keresztül. A megszokott rendben vezetett Országház-látogató csoportok is indulnak a látogatóközpontból 8 és 16 óra között. Az érdeklődők az Országgyűlési Múzeum A magyar törvényhozás ezer éve című tárlatot és az egykori szellőző alagútban található kiállításokat is megtekinthetik.

A hétvégére a Budakeszi Vadaspark ismét éjszakai túrával készül, amin a gyerekek bepillantást nyerhetnek az állatok zárás után életébe.