Kormányzati zavart okoztak a SpaceX rakétájának darabjai Lengyelországban

Lengyelországban kormányzati kommunikációs zavart okozott az amerikai SpaceX által használt, Falcon 9 típusú rakéta maradványainak becsapódása, a fejlesztési minisztérium csütörtöki közleménye szerint Krzysztof Paszyk tárcavezető az ügy kapcsán sürgős magyarázatot kért a Lengyel Űrügynökségtől (POLSA ).

A POLSA szerda délután erősítette meg, hogy aznapra virradóan a Falcon 9 hordozórakétájának egy része belépett Lengyelország felett a Föld légkörébe. Ennek lehetőségére az ügynökség egy keddi jelentésében figyelmeztetett. Szerda reggel a rendőrség arról számolt be, hogy a nyugat-lengyelországi Poznan környékén három helyen "azonosítatlan légi tárgyakat" találtak, amelyek szakértők szerint rakétamaradványok lehetnek.

