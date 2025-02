Újfajta hadihajót építettek Iránban – videó

Az iráni Forradalmi Gárda egy kereskedelmi hajót alakított át olyan mobil, tengeri platformmá, amelyről a tengeri műveleteket tudnak végrehajtani drónokkal és helikopterekkel - közölte Ali Reza Tangsziri, a Forradalmi Gárda tengerészeti parancsnoka, aki hangsúlyozta, a flotta új tagja erősíti Irán védelmi és elrettentési képességeit a távolabbi vizeken is.

A Tasznim jelentése szerint az egykori konténerszállító hajót egy 180 méter hosszú kifutóval látták el, és akár egy évig is működőképes lehet üzemanyag-utántöltés nélkül. A Forradalmi Gárda eddigi hadihajóihoz képest a most bemutatott hajó már képes olyan nagy méretű drónok indítására és fogadására mint például a Kaher vagy a Mohadzser-6.

#Iran unveiled its first Drone Carrier



The Shahid Bagheri aircraft carrier can launch UAVs, missile speedboats and helicopters



Two F-313 jet-powered stealth UAV prototypes are part of the arsenal of this Drone Carrier which is still under development pic.twitter.com/p8ufq1024U