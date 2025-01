Vlagyimir Putyin "elfüstölte" a hadsereg fegyvertartalékait – állítják orosz ellenzékiek

Oroszország teljesen kimerítette azt a fegyvertartalékot, amit a harmadik világháborúra készülve, még a szovjet kommunista vezetés hozott létre – állítja legújabb cikkében a The Insider. Az orosz ellenzékiek által, Rigában szerkesztett portál megbízható információiról ismert.

Az internetes újság szerint mostanra az orosz hadsereg már elvesztette több mint felét a rendelkezésre álló felszerelésének. Így, hacsak nem történik váratlan fordulat az ukrajnai háborúban, akkor a tankok, a páncélozott járművek és a tüzérség hiánya miatt, az ellenségeskedések 2025 végére vagy 2026 elejére fokozatosan elcsitulnak.

A massive russian attack on the positions of the Ukrainian warriors.

The enemy used 22 units of armored vehicles, including 7 tanks and 13 IFVs.

?? soldiers repelled an attack and destroyed 6 tanks and 9 IFVs.



?: 10th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/uGPPuG9MRL — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 3, 2024

Ez lehet a legfőbb oka annak, hogy a Vlagyimir Putyin pozitívan reagált Donald Trumpnak arra a felszólítására, hogy mielőbb üljön tárgyalóasztalhoz az ukránokkal. Az orosz elnök nem sokkal korábban még azt bizonygatta, hogy a hadserege lendületben van, és ha most kötnének fegyverszünetet, azzal elvennék a győzelmet az orosz katonáktól. Ezzel szemben Donald Trump beiktatását követően tett felhívására Vlagyimir Putyin már azt válaszolta, hogy Moszkva kész a tárgyalásokra.

A The Insider azt is megírta: az oroszok nemcsak elvesztették az arzenáljuk legalább felét, hanem a még raktáron lévő felszerelések nagy része is olyan rossz műszaki állapotban van, ami valószínűtlenné teszi, hogy kijavítsák és harcba vessék. Becslések szerint az oroszok körülbelül 2000 harckocsit, 2000 lövészpáncélost (BMP) és 3000 páncélozott személyszállító harcjárművet (BTR) tudnak még a frontra küldeni.

Ugyanakkor a nyugati szankciók, valamint a munkaerőhiány és az ország anyagi korlátai miatt az új hadieszközök gyártása csak nagyon vontatottan halad. Úgy tudni, hogy már csak egyetlen üzemben folyik a legkorszerűbb, BMP-3-as gyalogsági harcjárművek gyártása, amelyekből 2023-ban összesen 463 készült. A legnagyobb számban bevetett BTR-82 páncélozott csapatszállító járművekből pedig évente 300-400 darabot tudnak előállítani a hadiüzemek.

Russia: T-80BVM comes with a pre-installed cope cage from the factory in Omsk. Production is probably around 20 per month.

Russia is losing around 10 tanks per day, 300 per month. pic.twitter.com/QXKez5iFBI — Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2024

A DeepState megfigyelő csoport szerint ahogy csökken az orosz hadfelszerelések mennyisége, úgy ritkul a rohamok száma is, bár még mindig rendkívül elkeseredett harcok folynak a frontvonal több szakaszán. Január végétől az orosz támadások 44 százaléka Pokrovszk környékére összpontosult, amely az ukrán erők kulcsfontosságú logisztikai központja a donyecki területen. Míg a legtöbb áldozatot követelő küzdelmek decemberben voltak egy rövid, novemberi kihagyást követően.

Az orosz hadsereg – amennyire megítélhető – feltartóztathatatlanul halad afelé, hogy a páncélozott járművekből és tüzérségi rendszerekből kifogyva, kénytelen legyen komolyan visszafogni a támadó hadműveleteit. Mivel az ukrán hadsereg már jó ideje lényegében csak védekezik, elérkezhet az a pillanat, amikor egyik fél sem lesz már képes folytatni a harcot.

Ám a kényszerű fegyverszünet után a Kreml számára az lesz a legfőbb kérdés, hogy miként tudja pótolni azt az irdatlan mennyiségű fegyvert, amit Ukrajnában elvesztett. Márpedig erre mindenképpen szüksége lenne a Valgyimir Putyin által, a Nyugat ellen meghirdetett, újabb hidegháborúhoz. A raktárakat már kisöpörték, az új harceszközök gyártása pedig sokkal lassabban folyik, mint arra az orosz vezetésnek szüksége lenne.

A legóvatosabb becslések szerint az Orosz Föderáció hadseregének újra fegyverzése, harci képességeinek helyreállítása évtizedeket vesz igénybe, és ehhez hatalmas összegekre lenne szükség.