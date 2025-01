Vészcsúszdákon evakuálták a Delta utasait az Atlantai repülőtéren – videó

Az incidens egy Boeing 757-300 típusú repülőgépet érintett, 201 utassal, két pilótával és öt légiutas-kísérővel a fedélzetén – írja a Fox News a légitársaságtól kapott tájékoztatás alapján. A gépen tartózkodókat egy közeli csarnokba szállították.

What do you do when your flight out of Atlanta has its engine catch fire on take off?



EMERGENCY EVACUATION@Delta - Thankful for the incredible staff and quick exit from the plane. But this was TERRIFYING…I have no words. pic.twitter.com/rSDP7g2UCf