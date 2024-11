Fordulat az ukránoknak adott nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban

Az Infostart is beszámolt róla, hogy amerikai kormányzati tisztségviselők több amerikai médiummal közölték: Joe Biden amerikai elnök jóváhagyta, hogy az ukrán haderő mélységi támadásokat hajtson végre oroszországi célpontok ellen amerikai fegyverzet bevetésével. Akkor a hírek arról szóltek, hogy Ukrajna hadserege felhasználhatja az Egyesült Államok által rendelkezésére bocsátott nagy hatótávolságú taktikai rakétarendszereket (Army Tactical Missile Systems - ATACMS) Oroszország területén belüli célpontok ellen.

A CNN-nek egy név nélküli nyilatkozó azt is mondta, hogy a fegyvereket egyelőre elsősorban Kurszkban kívánják használni, ugyanis jelentős mennyiségű katona odavezénylésével Oroszország megpróbálja "kivenni" Kurszkot egy jövőbeni béketárgyalás kulcspontjai közül, ami viszont nem tetszik az Egyesült Államoknak. Ezért segítenék Ukrajnát abban, hogy a lehető legtovább megtartsa Kurszkot – mondta a tisztviselő.

Később a Le Figaro című francia lap arról írt, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország is engedélyezte Ukrajnának, hogy a SCALP/Storm Shadow cirkálórakétáival mélységi csapásokat mérjen orosz területre.

Hétfőn azonban kihúzták az érintett részeket a cikkből, vette észre a Nexta.

Le Figaro has removed information about France and the UK authorizing strikes deep inside Russia



The Le Figaro newspaper has updated its article and removed information that France and the UK have authorized Ukraine to use long-range SCALP and Storm Shadow weapons for strikes on… pic.twitter.com/qJhxHtTvxN