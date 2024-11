A levegőben akarta kinyitni az Airbus ajtaját egy utas - videó

Menet közben akarta kinyitni az utasszállító ajtaját egy férfi a Korean Air Bankokból Szöulba tartó járatán.

A beszámolók szerint a férfi agresszív volt a személyzettel, leült az utaskísérőknek fenntartott ülésre, majd amikor el akarták onnan küldeni, az ajtót próbálta kinyitni. Ekkor egy stewardess közbelépett, és dulakodás kezdődött. Végül a többi utaskísérő - és egyes beszámolók szerint az egyik utas - segítségével legyűrték, a landolás után pedig átadták a rendőrségnek.

Passenger arrested after attempting to open an exit door on board Korean Air flight KE658.



In a statement Korean Air said a foreign male passenger was overwhelmed by crew and passengers on flight KE658 while flying between Bangkok and Seoul.



The passenger sat in a crew-only… pic.twitter.com/ARktP1DCYv