Ezreket bocsát el és megfelezi vezérigazgatója fizetését a Nissan

Csütörtökön óriási leépítést jelentett be a Nissan Motor: a cég megszüntet kilencezer munkahelyet és 20 százalékkal csökkenti a globális termelési kapacitását. A japán vállalat közölte azt is, hogy 50 százalékkal csökkentik a vezérigazgató, Ucsida Makoto fizetését - írja a The New York Times híradása nyomán a Telex.

A vezérigazgató önként mond le a fizetése egy részéről, példáját a vezetőség más tagjai is követték.

A Nissan üzleti eredménye a jelenlegi pénzügyi év első felében 90 százalékkal esett vissza. A gyártó az összes főbb piacán gyengülő eladásokat tapasztal, a kiskereskedelmi eladások csökkentek a fő piacokon, azaz az amerikai, a japán és a kínai piacokon is ezen időszakban.

A Reuters arról számol be, hogy a Nissan 2,6 millió dolláros spórolást remél a megtakarítási tervtől. Az autógyárnak több mint 133 ezer alkalmazottja van, a 9 ezer dolgozó elbocsátása tehát 6,7 százalékos leépítést jelent.

A folyamatban lévő pénzügyi év első felében a Nissan eladásai a kínai piacon 14,3 százalékkal, az amerikain 3 százalékkal estek vissza.