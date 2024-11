A Hezbolah újabb vezetőivel végzett az izraeli hadsereg

Dél-Libanon középső részén, Szultanijében az izraeli légierő vadászgépeinek csapása végzett Rijád Reda Gazzavival, a Hezbollah elit Radván kommandó rakétaegységének parancsnokával. Az IDF szerint ő állt számos, páncéltörő rakétával Izraelben és Dél-Libanonban izraeli katonák ellen elkövetett támadás mögött.

Az IDF szerint szintén meghalt a Hezbollah egyik parancsnoka, aki fegyverek eljuttatásáért és katonák toborzásáért volt felelős. Ezen az ábrán a Hezbollah eddig likvidált vezetőinek névsora látható:

BREAKING:



The Hezbollah top commander Abu Ali Rida has been killed in an Israeli airstrike.



He was the last one left alive of Hezbollah’s top leadership. pic.twitter.com/tputj4VFSN