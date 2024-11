Szörnyű tragédia történt Újvidéken

Leszakadt az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken, tizenegy ember meghalt és mintegy harmincan megsérültek - közölte Ivica Dacic szerb belügyminiszter kora este. Hozzátette, rendkívül nehéz körülmények között folyik a mentés, és még órákig eltarthat. Egy ember még mindig a romok alatt van, a korábban ott rekedt 14 éves lányt sikerült kimenteni. A belügyi tárca vezetője szerint a halottak száma nem végleges, a romok alatt még lehetnek áldozatok.

A vajdasági klinikai központ vezetője, Vesna Turkulov tájékoztatása szerint három sérült állapota válságos.

Milos Vucevic szerb miniszterelnök a második világháború utáni időszak legnehezebb pillanatának nevezte Újvidék történelmében a pénteki tragédiát. A kormányfő, aki korábban Újvidék polgármestere volt, közölte, szorgalmazni fogja, hogy megkerüljenek a felelősök. A kormány szombatra nemzeti gyásznapot rendelt el, míg Újvidék város vezetése háromnapos gyászt hirdetett.

