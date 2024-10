Egyre bizarabbá válik az amerikai elnökválasztási kampány - videó

„Hogy tetszik a kukásautóm?” – kérdezte szerdán a narancssárga láthatósági mellényt viselő Donald Trump az újságíróktól a wisconsini Green Bayben, miután a Boeing 757-eséről lesétálva beült a nevével ellátott jármű anyósülésére. A bizarr jelenet az amerikai elnökválasztási kampány napok óta húzódó szemét-gate-jének újabb állomása volt, amellyel Trump a regnáló elnök, Joe Biden egy nappal korábbi kijelentésére akarta felhívni a figyelmet – írja az AP tudósítása nyomán a Telex.

Trump a kukásautóval vállaltan Kamala Harrisnek és Joe Bidennek üzent, arról is beszélt, hogy imádja Puerto Ricót, Puerto Rico pedig imádja őt, és megint elmondta, hogy semmit nem tud a humorista Tony Hinchliffe-ről, aki pár napja szemétszigetnek nevezte Puerto Ricót a kampányeseményén, sőt, soha nem is látta őt. „Remélem, élvezték ezt a kukásautót, nagyon köszönöm” – zárta a rendhagyó sajtótájékoztatót.

PRESIDENT TRUMP: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/7UwMZ8syvx