Az oroszok megszereztek és megjavítottak egy speciális amerikai páncélost

Kijev összesen 8 darab M88-as műszaki mentőjárművet kapott az Egyesült Államoktól, még a tavalyi nyári offenzíva támogatására. Az M88 elsődleges feladata a mozgásképtelenné vált harckocsik és más nehéz járművek vontatása, javításuk elősegítése - írja a Portfolio. Ezek az amerikai páncélosok többször tették is tették a dolgukat, több alkalommal mentettek ki sérült járműveket a harcvonalból.

?? ?? ?? American engineering M88A2 HERCULES Recovery Vehicle was abandoned by the AFU, the Russians towed it to a repair battalion. Russian repairmen studied the instructions on the Internet and repaired the fuel system and transmission, it will work.



