Volodimir Zelenszkij további katonai segélyt sürgetett

"Nincs vesztegetni való idő" - hangoztatta vasárnap az X-en.

"Partnereink abban a helyzetben vannak, hogy biztosítani tudják a légvédelmi eszközök szükséges mennyiségét, illetve minőségét, meg tudják hozni a döntéseket a kielégítő nagy hatótávolságú képességeinkkel, valamint a csapatainknak nyújtott védelmi támogatással kapcsolatban" - fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint az elmúlt hétben mintegy 900 siklóbombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta- és 400 dróncsapást is végrehajtott.

Zelenszkij egy videót is mellékelt a keletkezett károkról.

Csak vasárnap az ukrán légvédelem állítása szerint 31 orosz drónt lőttek le. Az éjszaka folyamán összesen 68 dróncsapás és több rakétatámadás volt.

This week alone, Russians have used around 900 guided aerial bombs, over 40 missiles, and 400 strike drones of various types against Ukraine.



No nation should have to endure such trials alone. Our partners have the ability to provide the necessary quantity and quality of air… pic.twitter.com/h4TSFrvyny