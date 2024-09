Pusztító Borisz ezt műveli a térségünkkel - árvízi körkép videóval

Az áradások a hatalmas pusztítás mellett már több tucat ember halálát is okozták. A rendkívüli esőket a Borisz nevű ciklon okozza, amely a térség felett köröz, mint azt az alábbi animáció is mutatja:

A heves esőzések miatt átszakadt egy gát Délnyugat-Lengyelországban. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a gátszakadás komoly veszélyt jelent a helyi folyók mentén fekvő településekre. A lengyel hadsereg és a légierő is részt vesz az emberek mentésében. Az alábbi két fénykép az áradás előtti és utáni állapotokat mutatja Kłodzko városában.

Kłodzko, Poland.



Street view image before yesterday’s flood and a photo taken today of the aftermath. Devastating. pic.twitter.com/AgG1GJhm3E — Met4Cast. (@Met4CastUK) September 16, 2024

A település jelentős része teljesen víz alá került. A hatóságok szerint azonban a helyzet még ennél is rosszabbra fordulhat, mert hamarosan újabb árhullám éri el a várost, ami még az előzőnél is nagyobb lehet.

Kłodzko in Poland is already flooded. It's catastrophic. The local authorities are warning residents that another flood wave is on it's way and that it will be larger than the first one....?pic.twitter.com/dnvbmj9Qyd — Volcaholic ? (@volcaholic1) September 15, 2024

Csehországban több mint 250 ezer háztartás maradt áram nélkül. A helyzet a Cseh Köztársaság és Lengyelország határán fekvő gátnál továbbra is kritikus. Több ezer embert kellett evakuálni Opava városából. Egy időzített kamera rögzítette, ahogy a víz szinte elnyeli a házakat.

Ausztriában több tucat körzetet nyilvánítottak katasztrófa sújtotta övezetté. Egyes településekre már nem lehet országúton eljutni. A helyiek szerint ilyen árvíz száz évenként egyszer fordul elő.

Az árhullám már elérte az osztrák fővárost is. Bécsben egyre súlyosabb a helyzet.

Romániában is számos települést öntött el a víz. A legkritikusabb állapot az ország dél-keleti részén Galac körzetében alakult ki.

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania ?? (14.09.2024)



TELEGRAM JOIN ? https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/5szdsnFyMm — Disaster News (@Top_Disaster) September 14, 2024

A hirtelen jött áradások már emberéleteket is követeltek. Románia keleti régióiban már öten vesztették életüket a rendkívüli időjárás és az árvizek miatt.

Five people in eastern Romania were found dead following torrential rainstorms that caused severe flooding and left many stranded, emergency authorities reported on Saturday.pic.twitter.com/0TVYw3yhb5 — Volcaholic ? (@volcaholic1) September 14, 2024

Moldáviát sem kíméli az ítélet idő. A fővárost Chisinau-t (Kisjenő) is elöntötte az áradat. A városban hömpölygő víz embereket sodort magával.

Chisinău, Moldova



The floods in Central Eastern Europe continue pic.twitter.com/6K4hHUCBS8 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2024

Néha egészen drámai jelenetek zajlanak le az elöntött városokban. A menekülő emberek magukra hagyják házi kedvenceiket. Ez a kutya is csapdába esett egy ház alsó szintjén. Szerencsére az egyik mentőcsapat észrevette és kiszabadította a szerencsétlen állatot.

Kind men rescue a dog that was left behind in a home during floods..???❤️



Thank you..? pic.twitter.com/xB0hzXnS8T — ?o̴g̴ (@Yoda4ever) August 23, 2024

Az évszázad árvize óriási pusztítást okoz Európában. Egyelőre beláthatatlanok a rendkívüli időjárás következményei.