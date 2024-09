Átszakadt a gát Lengyelországban, víz alá került egy város - videók

A város lakóinak el kellett hagyniuk otthonaikat, mindenhol törmelék- és sárhalmok voltak, az épületek nagy részénél pedig a második emeletig állt a víz - írja a Blikk. A helyszíni tudósításokból kiderül, hogy lassú apadás indult meg.

Az eseményről több videó is felkerült a videómegosztó oldalakra, melyeken jól látszik a hatalmas pusztítás:

Kłodzko in Poland is already flooded. It's catastrophic. The local authorities are warning residents that another flood wave is on it's way and that it will be larger than the first one....?pic.twitter.com/dnvbmj9Qyd