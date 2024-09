Mérföldkőhöz ért a Notre Dame rekonstrukciója - videó

Öt évig tartó monumentális építkezés után, amelyben 250 vállalat és kézművesek százai vettek részt, a székesegyház december 7-én nyílik meg újra. Jelenleg is folynak a munkák az épület restaurálásának befejezése érdekében, hogy a nagyközönség ismét visszatérhessen a tűzvész előtt évente mintegy tízmillió látogatót fogadó emblematikus párizsi műemlékbe.

A 2019. április 15-i hatalmas tűzvész által megrongált északi torony restaurálása érdekében az egyházmegye és az egyház életében jelentős szerepet játszó személyekről elnevezett nyolc harangot 2023 júliusában elszállították a toronyból. A visszahelyezés előtt a harangokat megtisztították az ólomportól, megvizsgálták és restaurálták egy öntödében.

??⛪ The famous Parisian landmark Notre-Dame Cathedral is getting its bells back after months of restoration. ?



Have a look ? pic.twitter.com/BbYGr8ZRTu