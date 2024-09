Orbán Viktor mérgezett dicséretet küldött a Bild szerint

A német belügyminiszter, Nancy Faeser kedden bejelentette, hogy újra szigorú határellenőrzést vezetnek be az illegális migráció és az elmúlt hetekben történt iszlamista támadások miatt. A bűncselekmények befolyásolták a tartományi választások eredményét is, és a szélsőjobboldal előretörését eredményezte.

A döntést az európai országok vegyesen fogadták. Donald Tusk lengyel miniszterelnök felháborodott, és „elfogadhatatlannak” nevezte a terveket, és sürgős konzultációt szeretne Németország többi szomszédjával. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Bildnek azt mondta: „Ausztria nem fogadja be azokat az embereket, akiket Németországból visszafordítanak. Nincs mozgástér”.

Az Index cikke szerint a lap külön kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – sőt, ezzel a felütéssel írták a cikket –, aki egyenesen Olaf Scholz kancellárhoz fordult az X-en: „Németország szigorú határellenőrzésről döntött az illegális migráció megállítása érdekében. Scholz kancellár úr, üdv a klubban! #StopMigration” – írta a magyar miniszterelnök kedd este, a Magyarország–Bosznia-Hercegovina mérkőzés közben, (a Puskás Arénából ő maga is posztolt).

#Germany has decided to impose strict border controls to stop illegal migration. @Bundeskanzler Scholz, welcome to the club! #StopMigration