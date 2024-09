Tömegtüntetés volt Izraelben - egyre nő az országban a politikai feszültség

Az izraeli utcákat vasárnap megtöltötték azok a tüntetők, akik a kormányt hibáztatják a Hamász által elrabolt és most felfedezett hat túsz haláláért, illetve a többiek folytatódó fogva tartásáért. A felvonulók azt követelték, hogy a Netanjahu-kormány kössön alkut a fennmaradó 101 túsz hazahozásáért.

Magára a kormányfőre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy fogadjon el egy tűzszüneti egyezményt és állítsa le a 11 hónapja folyó háborút. Ő azonban azt mondta, hogy „aki túszokat gyilkol meg, az nem akar tűzszünetet” és azt mondta, hogy „levadásszák” felelősöket.

Tens of thousands of Israelis are gathering all over Israel to call for the immediate release of the 101 hostages.



All of Israel is unified tonight in our cry to BRING THEM HOME.



No more dead bodies. No more funerals. We need every hostage reunited with their family ALIVE. pic.twitter.com/lqtKH2UzcT