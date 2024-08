Kis Benedek József: a merényletek is mutatják, hogy erősödik a radikalizáció Európában

Összehangolt támadást mutat az, hogy Birminghamben is késes támadás történt és Londonban is, ahogy Németországban is. A nagy mindig kérdés az, hogy kik állnak az ilyen támadások mögött - a németországinál már kiderült, hogy az Iszlám Állam, amely magára vállalta az elkövetést – mondta az InfoRádióban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Hozzátette: mindemellett indítékként számolni kell azzal, hogy továbbra is zajlanak a palesztinok elleni támadások Gázában – eddig körülbelül 40 ezer palesztint öltek meg –, és az Iszlám Állam is felvállalta a bosszút. Emiatt áttevődött a támadások módszere Európára, a számuk pedig egyre növekszik.

A szakértő kiemelte: azért alkalmaznak kést, mert azt a legegyszerűbb beszerezni. Ma már Európában robbanóanyagot, lőszert venni sokkal nehezebb és kockázatos a tárolásuk is, egy kést viszont bárki birtokolhat.

Kis-Benedek József emlékeztetett: Németországban egy ideje téma, hogy szabályoznák a kések birtoklását, ez a vita a solingeni támadás kapcsán ismét lendületet kapott. Meg fogják határozni, hogy milyen késsel rendelkezhetnek az emberek, és azt is, hogy nem vihetik magukkal például tömegrendezvényekre. Eddig 12 centiméter pengehosszúságú kést lehetett használni, ezt most le akarják csökkenteni hat centire, illetve nem akarják megengedni azt, hogy tömegrendezvényeken bárki is késsel jelenjen meg. Hogy ezt hogyan tudják elérni, az már egy más kérdés, de a hatóságok foglalkoznak vele, ahogy a korábbi módszerek ellen – például a gépkocsis úgynevezett rajtaütések ellen – is felléptek, ebben összefogás van európai szinten – mondta a biztonságpolitikai szakértő. Megjegyezte:

Németországban körülbelül 13 ezer támadás történt a tavalyi évben, idén ehhez képest nagyjából 6 százalékos növekedés tapasztalható a késes (bár nem feltétlenül halálos) támadások számában.

Néhány évvel ezelőtt mindenki rettegve emlegette az Iszlám Államot, aztán mintha egy kicsit háttérbe szorult volna a nyilvánosságban, és úgy tűnhetett, hogy nem is annyira veszélyes már. Most azonban fokozódik az aktivitása – erősítette meg Kis Benedek József, kiemelve: nem feltétlen a Közel-Keleten és nem feltétlen Irakban, Szíriában, ahonnan indultak, hanem úgynevezett leányvállalatok szervezik meg ezeket a merényleteket más országokban.

"A radikalizáció erősödik egész Európában. A radikalizáció lényege az, hogy erre hajlamos embereket elérjenek, felkészítsék, és látszik, hogy most – talán központi irányítással – interneten tartva a kapcsolatot, arra ösztönzik őket, hogy használják a kést, mint fegyvert a támadás eszközéül" – mutatott rá.

A válasznak az MTA doktora szerint a merényletekhez használt eszköz visszaszorításáról kell szólnia, a kések birtoklásának szabályozásáról és tömegrendezvényekre való vitelének tiltásáról. A hatóságoknak van kimuatása arról, hogy ezeket a késes támadásokat rendezvények alkalmából hajtják végre, és főképp belvárosokban. Ez volt látható a solingeri támadás esetében, de Birminghamben is hasonló volt. Más témként említette a zsidó létesítmények elleni támadásokat: ilyeneket már ígértek az Iszlám Állam részéről, és ennek látjuk most a jeleit például Franciaországban. Vagyis szigorítások várhatók, szorosabb ellenőrzést fognak végezni, illetve a nyilvántartásokban jobban figyelik, kik azok, akik ilyen feladatot hajthatnak végre. Elsősorban a radikalizálódott személyek ellenőrzésére kell gondolni.

A németországi merénylőről kiderült, hogy tavaly már ki kellett volna toloncolni, de ez nem történt meg. Kis Benedek József szerint az ilyen kitoloncolás nem egyszerű dolog, nehéz végrehajtani, de ettől függetlenül meg kell tenni, erre biztos nagyobb figyelmet fognak fordítani. Ugyanakkor

nincs annyi rendőr a világon, amely a késes támadásokat mind meg tudná állítani olyan helyeken, ahol nagyszámú migráns tartózkodik,

mondjuk Svédországban vagy Németországban, de Franciaországot is említette példaként Kis Benedek József.