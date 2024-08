Oroszország: 12 év kényszermunka egy 52 dolláros adományért - videó

A Los Angeles-i illetőségű fürdőalkalmazott a zárt tárgyaláson elismerte az ellene felhozott vádat a bíróság előtt, amely júliusban a Wall Street Journal újságíróját, Evan Greshkovichot kémkedés miatt ítélte el. A Karelina ellen folyó vizsgálat a bíróság szerint megállapította, hogy a nő 2022. február 24-én, Oroszország Ukrajna elleni katonai inváziójának első napján utalt át pénzt, amelyből az ukrán hadsereg számára vásároltak gyógyászati eszközöket és katonai felszerelést.

A támogatói szerint Karelina 51,80 dollárt (18 ezer forintot) utalt át a New York-i székhelyű Razom for Ukraine jótékonysági szervezetnek, amely ukrajnai gyermekeknek és időseknek nyújt humanitárius segítséget.

A 33 éves nő ügyvédje, Mihail Musajlov elmondta, abban bízik, hogy kliense, akárcsak Greshkovich, később egy fogolycserével szintén kiszabadulhat.

US and Russian citizen Ksenia Karelina was sentenced to 12 years in prison. She was found guilty of treason for collecting funds for the needs of the Armed Forces of Ukraine. - Russian media



She donated $51.80 to a Ukrainian charity. pic.twitter.com/9Lei1G86d5