Nem mindennapi felvétel: amerikai páncélosok oroszországi utcákon - videó

Szudzsa településen nagy sikert érhettek el az ukránok, egy videó tanúsága szerint ugyanis háborítatlanul közlekednek a város központjában az amerikai gyártmányú katonai járművek - vette észre a felvételt a Portfolio.

A képsorokat egy amerikai HMMWV típusú páncélozott terepjáróból készítették. Szudzsa Kurszk megyében található, eddig az egyetlen város, melyet el tudtak foglalni az ukrán katonák. A jármű háborítatlanul végig halad a nyílt utcán, ami azt mutathatja, hogy Szudzsában már valószínűleg nincsenek orosz katonák.

Sudzha, Kursk Oblast, a group of Ukrainian soldiers drive their US-supplied HMMWV through the center of town.



Ukrainian forces have captured the center of Sudzha, the administrative capital of Sudzhansky District. pic.twitter.com/2oCj5Suxwm