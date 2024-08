Orosz válaszcsapás a Kurszkba betörő ukrán csapatokra - videó

Az orosz légierő Szu–34-esei csapást mértek az ukrán fegyveres erőkre Kurszknál, a terület határvidékén - írja a Magyar Nemzet az orosz védelmi minisztérium közlése alapján. A szuperszonikus vadászbombázókkal ellenséges állásokat semmisítettek meg. Erről videót is kiadtak, melyen a Szu–34-esek éjszakai támadása látható.

?The Waddler Reports❕



?Russian Su-34 Action



? “????More footage of the combat work of the #Russian Aerospace Forces, namely the Su-34 crews, on the accumulation of equipment and personnel of the #Ukrainian Armed Forces in the border area of ​​the #Kursk region.”… pic.twitter.com/ZmLto1Ugcm — Daldo Waldo (@DaldoWaldo) August 13, 2024

Oroszország mintegy ezer négyzetkilométere van jelenleg az ukrán csapatok ellenőrzése alatt - jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn azon a videofelvételen, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tett közzé a Telegramon. Szirszkij arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg továbbra is támadó hadműveletet hajt végre az Oroszországi Föderáció kurszki régiójában. "A helyzet a mi ellenőrzésünk alatt áll" - szögezte le.

A Portfolio a frontvonalról készült friss térképek alapján azt írja, továbbra sem tudják az oroszok megállítani a kurszki offenzívát: az ukrán haderő legalább négy műveleti irány mentén egyre mélyebbre hatol Oroszország nemzetközileg elismert területén belül.

Ukrainian forces have fully captured the center of Sudzha, the administrative capital of Sudzhansky District in Kursk Oblast, Russia. pic.twitter.com/yIA2Cemlvs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 12, 2024

Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Rybar helyzetértékelése szerint az ukrán támadás fő iránya észak, vagyis Lgov lehet. Ezt Kijev értelemszerűen nem kommentálja. A helyzet egyébként a Rybar térképe szerint sem sokkal fényesebb Moszkva számára.