Kötéssel a fülén, ikonikussá vált mozdulattal jelent meg Donald Trump – videó

Donald Trump először mutatkozott nyilvánosan azóta, hogy helyi idő szerint szombat délután merényletet követtek el ellene egy pennsylvaniai kampányrendezvényen, és egy golyó eltalálta a jobb fülét – írja a BBC-t idézve a hvg.hu.

Trump a Republikánus Párt jelöltállító konvencióján jelent meg hétfő este, néhány órával azután, hogy hivatalosan is megválasztották a párt elnökjelöltjének, ő pedig J. D. Vance ohiói szenátort nevezte meg alelnökjelöltjének.

JUST IN: ?? Donald Trump appears in public with a bandage on his ear for the first time since being shot. pic.twitter.com/FsrbBgvoFA