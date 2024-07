Kis-Benedek József: nem lennék meglepve, ha a merénylő nem magányos farkas lenne

Több lövést leadott Donald Trump republikánus elnökjelölt-aspiránsra egy 20 éves merénylő szombaton a pennsylvaniai Butlerben egy kampánygyűlésen. A támadásban Trump könnyebben megsebesült, a rendezvény egy résztvevője viszont meghalt, és ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok, az ügyet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Trump elleni gyilkossági kísérletként kezeli.

Az alábbi, ikonikussá vált képen a New York Times fotósa megörökítette a Trump feje mellett elrepülő golyót:

Doug Mills, un fotógrafo de The New York Times, pareció captar una imagen de una bala pasando junto a la cabeza de Donald Trump, según ha declarado un ex agente del FBI. https://t.co/pMUCrbmljs — The New York Times (@nytimes) July 15, 2024

"A felvételek alapján a közelbiztosítás, a közvetlenül az elnök mellett ténykedő emberek munkája nagyon jól meg volt szervezve. Ám a távolabbi biztosítás, vagyis a területre való beengedés, a nagyobb környezet átfésülése nem megfelelően történt meg, ezért jutott be az elkövető fegyverrel, és elhelyezkedhetett egy háztetőn" – mondta az InfoRádióban Kis-Benedek József. Hozzátette: arról is hallani, egyelőre bizonyítékok nélkül, hogy jelzést kapott a rendőrség egy gyanúsan mozgó személyről a merénylő rejtekhelyén, de ezzel nem foglalkoztak kellőképpen, pedig kellett volna – ez hiányosság.

A biztonságpolitikai szakértő szerint azt is lehet tapasztalni, hogy a rendőri szervek, illetve a testőrség, a titkosszolgálat emberei között nem volt megfelelő összhang a távolbiztosítást illetően. "Borzalmas nagy hiba nem volt, de nyilván olyan esemény nincs, ami ne járna tanulsággal" – jegyezte meg az MTA doktora.

Abból, hogy milyen fegyvere volt a 20 éves merénylőnek, illetve hogy állítólag robbanóanyagot is találtak a kocsijában, le fogják vonni a megfelelő következtetéseket, de ehhez még idő kell, 24 órán belül nem végezhettek még egy ilyen feladattal.

"Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a merénylő nem teljesen magányos farkasként tevékenykedett, hanem esetleg egy-két politikai szervezettel is kapcsolatban állhatott, hiszen tudjuk azt, hogy ez a legutolsó ilyen kampányrendezvény, most már a jelölőgyűlés következik, ami kényes pont. Elég sokszor támadták Donald Trump volt elnököt különböző jogos és mondvacsinált ügyek következtében, és most már a kampányt csúcsra járatták, vagyis a politikai tényezők nagymértékben közrejátszanak. Ami a fegyvert illeti, azt meg kell jegyezni, hogy teljesen legálisan tartotta a férfi ezt a félautomata, sorozatlövő fegyvert" – mutatott rá Kis-Benedek József.

Donald Trump nagyon gyorsan reagált. Azt mondta, hogy fájt, és az öklét rázta a tömeg előtt, de bizonyára nem múlhat el nyomtalanul egy ilyen merénylet. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, a politikust biztos elgondolkodtatták a történtek, de nyilván nem teszi közzé az érzelmeit. Azt lehetett látni, hogy rázta az öklét, és azt mondta, hogy "harcolni, harcolni, harcolni", vagyis nagyon próbálta ezt a helyzetet is kihasználni arra, hogy a kampányban betöltött szerepét erősítse.

Az is érdekes, hogy az elnököt és végül a sérülését is engedték mutatni. "Amikor a támadás történt, igyekeztek odatartani kezüket, eltakarni az elnök sebét. De aztán szándékosan mutatták, amikor dühösen nyilatkozott, pedig maradhatott volna letakarva, hogy egyáltalán ne is lássák őt és a sérülését. Minthogyha a titkosszolgálat is rájátszott volna arra, hogy ez hogyan érintette az elnököt, ezt lehetett látni. Ez nagyon komoly pszichikai hatást gyakorol a választókra" – értékelt Kis-Benedek József.