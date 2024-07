Fekete Rajmund: a merénylet felerősíti Donald Trump politikai erejét a republikánus konvenció előtt

Több lövést leadott Donald Trump republikánus elnökjelölt-aspiránsra egy 20 éves merénylő szombaton a pennsylvaniai Butlerben egy kampánygyűlésen. A támadásban Trump könnyebben megsebesült, a rendezvény egy résztvevője viszont meghalt, és ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok, az ügyet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Trump elleni gyilkossági kísérletként kezeli.

Az elnök saját lábán hagyta el a helyszínt, és utána a Trump Force One-ról is saját lábán szállt le. Egy gyors kórházi vizsgálatot végeztek rajta, és hétfőn már részt vesz a kezdődő republikánus konvención. Ez az esemény csütörtökig tart, és hivatalosan itt fogják megválasztani a Republikánus Párt elnökjelöltjének Donald Trumpot.

Trump campaign officials have raised concerns that the messaging and tone of the speeches set to be delivered at the Republican National Convention this week might be overly aggressive in the wake of the attempted assassination of Donald Trump. https://t.co/Itk4WzYRDh