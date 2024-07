Megijedtek Európában Donald Trump alelnökjelöltjétől

J. D. Vance, a volt amerikai tengerészgyalogos nem a diplomáciai finomkodás híve. Donald Trump alelnökjelöltje korábban „lehitlerezte” a volt amerikai elnököt, de mára hűséges hívévé vált. A héten azzal a megjegyzésével borzolta a kedélyeket, hogy megfogalmazása szerint az Egyesült Államok egyik legszorosabb szövetségese, Nagy-Britannia a munkáspárti kormány alatt „a világ első iszlamista atomhatalma” lehet.

Az ohiói szenátor korábban olyan kijelentést is tett, amely szerint Európa számára az amerikai biztonsági védőernyő egy mankó, ami arra jó, hogy ne igyekezzen maga lépéseket tenni a védelméért. Az is köztudott J. D. Vance-ről, hogy

Donald Trump alelnökjelölti választása fokozta a szövetségesek aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy gyengülhet Európa védelme – írja a Financial Times. „Ha Trumpot megválasztják, és a Vance által preferált politikát viszi majd, akkor bejelentheti a NATO megszüntetését, vagy legalábbis az amerikai vezetés felmondását” – mondta Rob Johnson, aki a brit védelmi minisztérium volt elemzője. „Ez lenne a jel Oroszország felé, hogy egy évtizeden belül – Kínával együttműködve – megerősítheti magát, így pedig nagyobb nyomást gyakorolhat a NATO-ra. Egy nagyon sötét időszakba lépünk” – tette hozzá.

J. D. Vance alelnökjelöltségére reagálva Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakciójának volt vezetője azt posztolta az X-en, hogy „több pezsgősüveg fog pukkanni a Kremlben. Felkészült-e Európa és az Egyesült Királyság?”

More champagne popping in the Kremlin. JD Vance nominated to prop up his "America's Hitler".



Are Europe ?? & UK preparing yet or still shuffling the deckchairs on the titanic? pic.twitter.com/oZXhsaVsi9