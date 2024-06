Több sérültje is van a csehországi lőszerrobbanásnak

A helyszínre érkezett egy katonai mentőhelikopter, amelynek személyzete segítséget nyújt a sérülteknek. Legalább két polgári mentőkocsi is a helyszínre érkezett - közölte Lucie Mikisková, az olmützi mentőszolgálat szóvivője.

Az ügyet a katonai rendőrség vizsgálja - olvasható a bejegyzésben.

BREAKING: A serious incident happened Monday morning at the Libava military training area, #Czechia where an as yet unspecified #munition exploded, the #Czech army said. There are injuries at the scene. A rescue helicopter is responding. https://t.co/tgQZr7vIz8