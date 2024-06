Ez lehet a Google kegyelemdöfése

A videó részeivé válhatnak a YouTube-reklámok a jövőben, így a blokkolók nem tudják majd megkülönböztetni, mi a tartalom, és mi a hirdetés. Az újítást már tesztelik - írja a HVG.

A Google folyamatosan keresi a módszereit annak, hogy leszámoljon a reklámblokkolókkal a YouTube-on. Több megközelítéssel is próbálkoztak az elmúlt hónapokban, de ezek nem mindig hoztak áttörést.

Most olyasvalamit tesztelnek, ami tényleg minden reklámblokkolót kijátszhat. A reklámokat ugyanis szerveroldalról szúrhatja be a videókba a cég, mint arra az egyik youtube-os reklámblokkoló fejlesztője felfigyelt. Ezáltal a reklámok a videó részeivé válhatnak, így az azokat blokkolni kívánó kiegészítők nem fogják tudni megkülönböztetni a valós tartalomtól.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.



This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.