Elképesztő felvételek egy orosz megfigyelőállás utolsó pillanatairól – videó

Ezek elpusztítása több okból is rendkívül fontos mind az oroszok, mind pedig az ukránok számára. Egyrészt az elektronikai hadviselés eszközei ma már nélkülözhetetlenek az ellenség állásainak és fegyverzetének felderítéséhez, illetve az ezeket pusztító, bombák, rakéták drónok célba vezetéséhez.

A megfigyelő pontok mellett ugyanilyen fontosak azok a zavaróberendezések is, amelyek a precíziós fegyverek irányító, vagy navigációs rendszereit blokkolják és így eltérítik a fegyvereket az eredeti célpontjuktól. Mind a felderítő, mind pedig a zavaró eszközök rombolása elsődleges célja az ukrán és az orosz haderőnek is.

Az alábbi felvételen egy orosz megfigyelőpont pusztulása látható. A képeket egy támadást végrehajtó öngyilkos drón készítette, végig mutatva a célpont megközelítését egészen a becsapódásig. A videó végén látható távoli felvételeket pedig a kamikaze drónt kísérő megfigyelő robot készítette, hogy igazolni lehessen a támadás sikerét.

A másik videofelvételen pedig az egyik legkorszerűbb orosz légtérfigyelő rendszer megsemmisítését örökítették meg. A Kaszta-2E2-t a régebbi szovjet radarok felváltására tervezték és a nyilvánosság előtt a 2005-ös moszkvai hadiipari kiállításon mutatták be. A gyártó szerint a rendszer légi célpontok, így repülőgépek, helikopterek, cirkáló rakéták és drónok felderítésére valamint követésére tervezték. 5 és 150 kilométeres távolságon belül 6 kilométer magasságig képes a légtér körkörös figyelésére.

Ukrainian drone operators hit a 'no-analogue' Kasta-2E2 radar system in the Luhansk region.

Despite the fact that the system was designed to control airspace and identify air targets at low altitudes, it couldn't survive a drone attack.



?: @SOF_UKR pic.twitter.com/j3fdYovhK6