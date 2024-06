Az ukrán hadsereg ellentámadást indított, Vovcsanszk ukrán kézre kerülhet

Miután megindult a harkivi offenzíva, egy ideig úgy tűnt, Vovcsanszk lehet az első nagyobb város, amit az orosz haderő megkaparint magának északon a 2024-es hadjárat során. Egy kis méretű, háború előtt 17 ezres lélekszámú településről van szó, melynek a központi részére eljutottak az orosz katonák - írja a Portfolio.

Az ukrán erők pár napja ellentámadást indítottak a régióban, miután a hadvezetés erősítésként több dandárt is ide vezényelt. Mint írják, úgy néz ki, hogy egyre sikeresebb az ellentámadás, ugyanis több független forrás is megerősítette geolokációval, hogy sikerült kiszorítani az oroszokat a város közepéről, a harcok jelenleg az északi külvárosban folynak.

Weekly Ukraine summary:



Heavy fighting continues in northern Kharkiv Oblast as ?? continues offensive operations here.



?? has pushed back towards the outskirts of Vovchansk. Areas in the City assessed to be under ?? control, north of the Vovcha River, have been expanded. pic.twitter.com/5xqe6dCuHE