Hadat üzen az iszlamizmusnak Németországban Friedrich Merz

Tizenhat év után fogadta el a párt új programját a múlt héten a német Kereszténydemokrata Unió (CDU). Az ellenzék legerősebb és az ország ma legnagyobb támogatottsággal rendelkező konzervatív pártja állást foglalt az általa korábban is hangsúlyozott német domináns kultúra, az úgynevezett "Leitkultur" mellett. A párt szerint ez egyaránt érvényes a menekültpolitikára és az iszlámhoz fűződő viszonyra. Ez utóbbira vonatkozóan a CDU a testvérpárt CSU-val karöltve most újabb dokumentummal állt elő.

A párt programja mindkét területen szigorításokat irányzott elő. Az iszlámhoz fűződő viszonyt illetően azt hangsúlyozta, hogy a muszlimok ugyan Németország sokszínűségének részét jelentik, de el kell ismerniük az "uralkodó kultúrát". Ennek jegyében pedig minden ember méltóságának tiszteletben tartását, az alapvető emberi jogokat, a jogállamiságot és a toleranciát.

A Bild című lap és több hírportál értesülése szerint az iszlámhoz fűződő viszonyt illetően a konzervatív pártszövetség Friedrich Merz CDU-elnök vezényletével most újabb szigorító intézkedéseket dolgozott ki, és ezeket a legrövidebb időn belül a parlament elé kívánja terjeszteni. A lap által előzetesen megszerzett négyoldalas dokumentum a "politikai iszlám" ellen hirdet harcot. Így például javasolja, hogy vonják meg a német állampolgárságot azoktól a kettős állampolgársággal rendelkezőktől, akik kalifátust követelnek, és az iszlám jogrendszer, a saria törvényeinek bevezetését sürgetik.

Az elmúlt napokban Németországban több olyan tüntetés volt, amelyen a tüntetők az Iszlám Állam terrorszervezet által képviselt kalifátusi rendet, egyfajta iszlám teokráciát sürgettek. A dokumentum szerint börtönbüntetés vár azokra, akik a szabad, demokratikus államrend eltörlését akarják.

Azokat a menedékkérőket, akik iszlám technokrácia létrehozását követelik, ki kell utasítani az országból. A kitoloncolásig nem részesülhetnek az államtól kapott ellátásban.

A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy a mecseteket is fokozottabban kell figyelni. Ha bármelyik mecsetben iszlamista magatartásra, gyűlöletet szító üzenetekre, a terrorizmus dicsőítésére vagy bűncselekmények támogatására derül fény, azokat egyetlen figyelmeztetés után be kell zárni.

Ezenkívül be kell tiltani minden olyan egyesületet, amely "iszlamista rendszert" akar létrehozni Németországban. A hamburgi iszlám központot a dokumentum név szerint is említi. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozza azt is, hogy meg kell tiltani az ilyen szervezetek, illetve egyesületek külföldi országok általi finanszírozását.

A Bildnek nyilatkozó kereszténydemokrata képviselő, Christoph de Vries hangsúlyozta, hogy a dokumentummal átfogó akciótervet dolgoztak ki az iszlamizmus ellen. Ennek célja többek között az is, hogy megvédjék a Németországban tartózkodó fiatal muszlimokat az iszlamizmustól – tette hozzá. A képviselő szerint a hárompárti koalíciós kormány erre vonatkozóan nem rendelkezik semmilyen koncepcióval.

A t-online hírportál áltat idézett Marco Buschmann szabad demokrata igazságügyi miniszter szerint nem világos, mennyire egyeztethetők össze a konzervatívok által követelt intézkedések az alkotmánnyal. A miniszter a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy a kalifátus iránti rokonszenv kinyilvánítása önmagában nem büntethető. Erre csak akkor kerülhetne sor, ha konkrét lépések történnének a kalifátus létrehozása érdekében – hangoztatta Buschmann.