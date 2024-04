Őrült rakétázásba kezdtek az ukránok az amerikai bejelentés hallatára

Joe Biden amerikai elnök még ezen a héten meg akarja kezdeni a fegyverek és felszerelések szállítását Ukrajnába. Olyannyira, hogy állítólag a fegyverek már az ukrán határnál vannak, egész pontosan lengyelországi és németországi raktárakban - legalábbis erről ír a Portfolio.

Mindenesetre az urkán hadsereg azonnal bevetett 16 HIMARS rakétát. Eddig a lőszerek mellett spórolniuk kellett ezekkel, és ezzel is magyarázzák az orosz hadisikereket.

Ukraine had rationed the rockets, missiles and artillery shells they had left.



After the USD 61 billion vote in the U.S. that over.



Today, they released a video of the army firing 16 HIMARS rockets at Russian positions. pic.twitter.com/bugL4sSa46