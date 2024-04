Különleges fegyvert tesztelnek az oroszok

A Kalasnyikov vállalat AMB-17 jelű kézfegyvere nem szokványos rohampuska. A rendkívül kompakt kialakítású fegyver 9X39-es lőszert tüzel és kevesebb mint 3 kilót nyom. Nyitott válltámasszal 860 mm, csukottan 600 mm hosszú fegyvert hangtompítóval együtt gyártják. Először 2017-ben mutatták be a moszkvai MKSZ kiállításon, mint a belügyi és a különleges erők számára készített új eszközt.

A hozzá való lőszer is rendkívül egyedinek számít. 9,2 mm-es lövedékét a régi, széles körben elterjedt, 7,62x39 gyalogsági tölténybe szerelték úgy, hogy a hüvely nyakát kiszélesítették. A nagyobb és nehezebb lövedékkel az volt a cél, hogy hatékonyabbá tegyék a különleges erők fegyvereit. A hangtompító miatt ugyanis jelentősen csökken a lövedék sebessége, így az átütő ereje is.

A tervek szerint a szubszonikus lövedék 400-530 méteren belül ejthet halálos sebet, vagy képes átütni egy 10 mm-es acél lemezt.

Az AMB-17-et a híres tervező, Jevgenyij Dragunov MA típusú fegyvere alapján, 2015-ben kezdték fejleszteni. A most megjelent információk szerint a nagy tűzerejű, de kis méretű és nagyon csendes gépkarabéllyal a mesterlövész rajokat akarják elsősorban ellátni, hogy közelharc esetén meg tudják védeni magukat.

?? As of today Volunteer Detachment "Hispanola" received AMB-17 rifles for field testing in SVO zone.



Those along with AM-17 are intended to replace AKS-74U in Russian military service.#Russia #Russian #Russians #Today #Video #AMB17 #Army #Military #Testing #SVO #Rifle pic.twitter.com/SXAvtoZabj