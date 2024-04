Dráma a törökországi választásokon

A Nexta tévének az X-en közzétett videóján az látható, ahogy Palaz másokkal együtt ünnepel egy erkélyen, majd az leszakad alattuk. A balesetben nyolc másik ember is megsebesült - írja a 24.hu.

A CHP győzelme rendkívüli jelentőségű, ugyanis Recep Tayyip Erdogan elnök 21 évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta nem volt még példa arra, hogy országosan vereséget szenvedjen egy választáson a hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP).

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA



According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY